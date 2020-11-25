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13:40   25 Ноября 2020
Происшествия

Патрушев сообщил о значительном росте числа киберпреступлений в РФ

Патрушев сообщил о значительном росте числа киберпреступлений в РФ

Рост преступлений, совершаемых с использованием информационных технологий, зафиксировали в России, сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Согласно уголовной статистике, преступления, совершаемые с использованием информационных технологий, на сегодняшний день составляют четверть всех регистрируемых пррвонарушений в этой сфере.

"Больше половины киберпреступлений совершается с сети Интернет", — отметил Патрушев на совещании по вопросам нацбезопасности в Крыму.

Наиболее частыми преступлениями такого рода названы распространение экстремистских материалов, неправомерный доступ к системам дистанционного банковского обслуживания и незаконный оборот наркотических средств.

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