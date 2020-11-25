Правоохранители задержали водителя, который врезался в ворота офиса Меркель

Немецкие правоохранители задержали водителя автомобиля, который врезался в ограждение у ведомства федерального канцлера Германии Ангелы Меркель.

Немецкие правоохранители задержали водителя автомобиля, который врезался в ограждение у ведомства федерального канцлера Германии Ангелы Меркель.

Информационное агентство Reuters сообщило, что машину обследуют специалисты с собаками. По словам очевидцев, на кузов нанесены лозунги против карантинных мер и антиглобалистские надписи.

Пресса сообщала, что Меркель утром 25 ноября планировала провести онлайн-совещание с премьер-министрами немецких регионов. Стороны собирались обсудить вопрос продления карантинных мер в рамках борьбы с коронавирусом.