Власти Петербурга благоустроят парк имени Академика Сахарова

Комитет по благоустройству администрации Санкт-Петербурга разрабатывает проект реконструкции парка имени Академика Сахарова, расположенного в Калининском районе.

Комитет по благоустройству администрации Санкт-Петербурга разрабатывает проект реконструкции парка имени Академика Сахарова, расположенного в Калининском районе.

Более двадцати сортов сирени собираются посадить на территории парка. Всего будет облагорожено пространство площадью 26 га. Посадят 1,2 тыс. лиственных и 183 хвойных дерева. А по периметру появится специальная прогулочная дорожка.

Смольный утвердил программу проведения новогодних и рождественских праздников. Как объяснил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, интернет-трансляции за время пандемии стали популярными. Этот опыт администрация учтет во время организации новогодних праздников.