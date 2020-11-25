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13:03   25 Ноября 2020
Политика

Кремль исключил переговоры Путина с Зеленским в ближайшие дни

Кремль исключил переговоры Путина с Зеленским в ближайшие дни

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга сообщил, что в ближайших планах главы государства не значатся переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Дмитрий Песков проинформировал, что Владимир Путин не собирается проводить телефонный разговор с Зеленским в ближайшие дни. Ранее сопредседатель политсовета украинской парламентской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" рассказал, что представители окружения президента Украины инициировали переговоры с Путиным. Согласно представленным данным, Зеленский рассчитывал обсудить тему получения Киевом российской вакцины от COVID-19.

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