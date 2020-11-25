Кремль исключил переговоры Путина с Зеленским в ближайшие дни

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга сообщил, что в ближайших планах главы государства не значатся переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга сообщил, что в ближайших планах главы государства не значатся переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Дмитрий Песков проинформировал, что Владимир Путин не собирается проводить телефонный разговор с Зеленским в ближайшие дни. Ранее сопредседатель политсовета украинской парламентской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" рассказал, что представители окружения президента Украины инициировали переговоры с Путиным. Согласно представленным данным, Зеленский рассчитывал обсудить тему получения Киевом российской вакцины от COVID-19.