13:01 25 Ноября 2020Политика
Меры властей РФ не допустят коллапса системы здравоохранения
Меры российских властей позволяют не допустить коллапса системы здравоохранения РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Меры российских властей позволяют не допустить коллапса системы здравоохранения РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, федеральный центр и региональные власти принимают определенные меры, которые позволяют системе здравоохранения России справляться с нагрузкой.
Песков отметил, что специалисты контролируют распространение коронавируса нового типа в стране.
Актуальную информацию о ситуации с коронавирусом в России можно узнать на сайте стопкоронавирус.рф.