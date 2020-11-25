Меры властей РФ не допустят коллапса системы здравоохранения

Меры российских властей позволяют не допустить коллапса системы здравоохранения РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Меры российских властей позволяют не допустить коллапса системы здравоохранения РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, федеральный центр и региональные власти принимают определенные меры, которые позволяют системе здравоохранения России справляться с нагрузкой.

Песков отметил, что специалисты контролируют распространение коронавируса нового типа в стране.

Актуальную информацию о ситуации с коронавирусом в России можно узнать на сайте стопкоронавирус.рф.