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13:01   25 Ноября 2020
Политика

Меры властей РФ не допустят коллапса системы здравоохранения

Меры властей РФ не допустят коллапса системы здравоохранения

Меры российских властей позволяют не допустить коллапса системы здравоохранения РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, федеральный центр и региональные власти принимают определенные меры, которые позволяют системе здравоохранения России справляться с нагрузкой.

Песков отметил, что специалисты контролируют распространение коронавируса нового типа в стране.

Актуальную информацию о ситуации с коронавирусом в России можно узнать на сайте стопкоронавирус.рф.

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#россия #песков #кремль

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