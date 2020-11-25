Президент РФ планирует вернуться к активным рабочим выездам

Президент России Владимир Путин планирует возобновить рабочие поездки. Об этом журналистам сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков 25 ноября.

Президент России Владимир Путин планирует возобновить рабочие поездки. Об этом журналистам сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков 25 ноября.

Эпидемиологическая ситуация в России позволяет лидеру страны совершать рабочие выезды, заверил Песков. Пресс-секретарь пообещал своевременно сообщать россиянам о планах президента страны.

«Принимаемые защитные меры и наработки в плане эпидемиологической безопасности позволяют президенту сейчас более активно передвигаться по регионам. Чем он и пользуется, возвращаясь в более активный график командировок», — сказал Песков.

Так, 25 ноября запланирован визит президента в город Саров.

Российские врачи выявили 2,1 млн случаев коронавирусной инфекции на территории страны с начала 2020 года. Следить за актуальной информацией о ситуации с заболеванием в России можно на сайте стопкоронавирус.рф.