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12:57   25 Ноября 2020
Армия

Песков отреагировал на сравнение конфликта в НКР с событиями в Донбассе

Песков отреагировал на сравнение конфликта в НКР с событиями в Донбассе

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на сравнение конфликта в Карабахе с событиями в Донбассе.

По его словам, обострение в Нагорном Карабахе не дает оснований думать о возможной эскалации в Донбассе из-за "реваншистских настроений" Киева.

Соглашение о полном прекращении огня в НКР подписали лидеры России, Армении и Азербайджана Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев 10 ноября. Согласно договоренностям, азербайджанские и армянские военные останавливаются на занятых позициях. Также предусмотрен обмен военнопленными.

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#донбасс #кремль #карабах

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