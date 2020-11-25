Песков отреагировал на сравнение конфликта в НКР с событиями в Донбассе

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на сравнение конфликта в Карабахе с событиями в Донбассе.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на сравнение конфликта в Карабахе с событиями в Донбассе.

По его словам, обострение в Нагорном Карабахе не дает оснований думать о возможной эскалации в Донбассе из-за "реваншистских настроений" Киева.

Соглашение о полном прекращении огня в НКР подписали лидеры России, Армении и Азербайджана Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев 10 ноября. Согласно договоренностям, азербайджанские и армянские военные останавливаются на занятых позициях. Также предусмотрен обмен военнопленными.