Посольство Польши обвинило Россию в искажении исторических фактов

По мнению польских дипломатов, российские власти исказили версию о трагедии в Катыне.

Польша «с изумлением» восприняла искажение Россией фактов по Катынскому расстрелу весной 1940 года. Об этом говорится в заявлении посольства страны.

«Посольство Республики Польша в Москве с изумлением отметило, что во время конференции, посвященной польско-российским отношениям и прошедшей в Тверской области в ноябре 2020 года, прозвучали высказывания, направленные на искажение фактов, касающихся Катынского преступления в Твери и Медном», — заявили в дипмиссии.

По мнению польских дипломатов, версия событий скрыла ответственность НКВД и переложила ответственность на нацистскую Германию.

Кроме того, в посольстве Польши удивились тому, что мероприятие было одобрено представителями российской Госдумы, которые также принимали в нем участие.

Однако участник конференции, зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что о военном преступлении известно недостаточно, а сведения о массовых убийствах 1940 года замалчиваются. В этой связи необходимо провести «тщательное расследование с международным участием». Кроме того, он предложил отменить документ от 26 ноября 2010 года, который подтверждает ответственность СССР за расстрел.

«Варшава сегодня заявляет о тысячах, там 6 300. На самом деле сегодня подняты останки только 243 человек. Среди этих останков обнаружены красноармейцы. На Нюрнбергском процессе было определено, что это провокация Катыни и дело рук Геббельса. Я привозил туда польских депутатов, показывал. После войны были проведены несколько расследований. Много данных, что в этих могилах гильзы от немецких патронов, которые в Красной армии никогда не использовались», — подчеркнул парламентарий.

Напомним, в Катынском лесу были расстреляны пленные польские офицеры. Их тела были обнаружены в 1941 году. Правительство СССР заявило, что военнопленные были расстреляны немцами. Однако в 1990 году руководство страны официально признало ответственность советских лидеров за произошедшее и начало собственное расследование.