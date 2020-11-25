Пандемия COVID-19 сказывается на общественных настроениях

Настроение большинства людей сильно зависит от эпидемиологической обстановки в мире и каждой страны отдельно, считают в Кремле.

Настроение большинства людей сильно зависит от эпидемиологической обстановки в мире и каждой страны отдельно, считают в Кремле.

Пандемия коронавируса заставляет общественность испытывать тревогу и пессимизм. Люди переживают за свое здоровье и здоровье близких. Также их волнует сокращение рабочих мест, экономический кризис и будущая неизвестность.

Коронавирус стал причиной закрытия многих общественных мест и перевода некоторых сотрудников крупных фирм на удаленную работу. Многие жалуются на депрессию и подавленное состояние из-за "домашнего заточения". Кроме того, в ряде городов запрещены массовые мероприятия. Недавно российские власти запретили новогодние праздники в ночь с 31 декабря на 1 января.