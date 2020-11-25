12:49 25 Ноября 2020Происшествия
Автомобиль въехал в ворота здания ведомства Ангелы Меркель
Полиция устанавливает детали происшествия у здания федерального канцлера ФРГ.
Полиция устанавливает детали происшествия у здания федерального канцлера ФРГ.
Автомобиль въехал в ограждение Ведомства федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель, сообщает Reuters.
Полиция Берлина устанавливает детали ДТП у здания федерального канцлера в столице ФРГ. О задержании виновника аварии пока не сообщалось. Причины ДТП также пока не установлены.