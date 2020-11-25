Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:49   25 Ноября 2020
Происшествия

Автомобиль въехал в ворота здания ведомства Ангелы Меркель

Автомобиль въехал в ворота здания ведомства Ангелы Меркель

Полиция устанавливает детали происшествия у здания федерального канцлера ФРГ.

Автомобиль въехал в ограждение Ведомства федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель, сообщает Reuters.

Полиция Берлина устанавливает детали ДТП у здания федерального канцлера в столице ФРГ. О задержании виновника аварии пока не сообщалось. Причины ДТП также пока не установлены.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#меркель #дтп #ведомство

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров