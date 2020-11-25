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15:49   25 Ноября 2020
Весь мир

Эксперт рассказал, когда цена на нефть достигнет 100 долларов за баррель

Эксперт рассказал, когда цена на нефть достигнет 100 долларов за баррель

Мировые цены впервые за последние восемь месяцев демонстрируют ощутимый рост.

В среду, 25 ноября, цена январских фьючерсов на нефть марки Brent, добываемой в Северном море, составила 48,28 долларов за баррель. В последний раз выше 47 долларов эталонная марка торговалась лишь 6 марта 2020 года.

Российская экспортная нефть марки Urals также подорожала за последний месяц. Сейчас цена барреля остановилась на отметке в 43,92 доллара. Это максимум с июля 2020 года.

Но при этом аналитики отмечают незначительное повышение доллара и евро на Московской бирже. Сообщается, что курс доллара вырос на 0,05% до 75,52 рублей, а евро увеличился на 0,13%, составив 89,90 рублей.

Почему растут цены на нефть

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков полагает, что текущая ситуация во многом обусловлена недавними новостями о появлении на мировом рынке новых вакцин от коронавируса. Это, по его словам, вселяет надежду на скорую победу над инфекцией.

Нефтяное ралли. Юшков ожидает укрепление рубля на фоне роста цен на нефть

«Это, скорее, реакция трейдеров на новость о том, что патентуется все больше и больше вакцин и это должно по идее привести к тому, что локдауны и ограничения на перемещения будут сняты, люди будут перемещаться и на личном транспорте, и самолетах, и потреблять больше нефтепродуктов», — объяснил эксперт корреспонденту «Политики Сегодня».

Так, трейдеры начинают массово скупать фьючерсы, пока они еще дешевые, а их деятельность повышает сам спрос и, соответственно, цены на нефть. Однако, продолжил Юшков, само потребление нефтепродуктов остается неизменным.

«То есть это такое ралли, которое началось на одной идее о том, что локдуаны будут сниматься и спрос возрастет. Но нефтедобыча абсолютно такая же и на том же уровне, поэтому с точки зрения какого-то баланса спроса и предложения общая ситуация на мировом рынке нефти не поменялась», — полагает Юшков.

Нефтяное ралли. Юшков ожидает укрепление рубля на фоне роста цен на нефть

Эксперт прогнозирует, что рост цен на «черное золото» вскоре сменится падением.

«После такой психологической реакции трейдеров в виде роста спроса мы увидим, что они начнут фиксировать прибыль, то есть начнут продавать фьючерсы. Поэтому, мы, скорее всего, увидим и отскок от этих рекордных показателей — ближе к $42-44, это неизбежно», — считает собеседник издания.

Что будет с рублем

Для России повышение цен на нефтяном рынке — позитивная новость. Это позволит увеличить объем бюджетных средств государства, констатировал Юшков.

«Даже краткосрочный рост цен позволяет увеличивать отпускные цены нефти и таким образом зарабатывать. Чем больше в среднем за месяц цена нефти, тем больше у нас будет экспортная пошлина и НДПИ [Налог на добычу полезных ископаемых — прим. ред.]. То есть изъятие у нефтяников увеличится и, соответственно, бюджет получит больше денег», — пояснил эксперт.

Нефтяное ралли. Юшков ожидает укрепление рубля на фоне роста цен на нефть

В такой ситуации должен укрепиться и рубль по отношению к доллару, подчеркнул собеседник агентства.

«Но здесь российские финансовые власти —Центробанк или Минфин — не будут спешить поддерживать укрепление рубля, потому что слабый рубль на фоне высоких цен на нефть — это такая идеальная картина, когда вы получаете доходы в бюджет. Сейчас самое главное желание у властей — это сократить дефицит бюджета, прежде всего», — не сомневается эксперт.

Смена Трампа на Байдена

Накануне ряд экспертов отметили некий оптимизм инвесторов и связали его с новостями о начале передачи власти в США. Во вторник, 24 ноября, действующий президент США Дональд Трамп распорядился начать процесс передачи полномочий своему оппоненту на выборах — Джо Байдену. Впрочем, Трамп уточнил, что его команда будет продолжать бороться за честные результаты голосования.

Нефтяное ралли. Юшков ожидает укрепление рубля на фоне роста цен на нефть

Собеседник ПС заметил некоторую устойчивость на финансовом рынке. Если до выборов многие трейдеры предпочитали «уходить в кэш», продавая любые денежные бумаги, то сейчас происходит смещение в сторону разных активов, среди которых — и фьючерсы на нефть. Однако ключевой роли смена американской власти не сыграла.

«Они опять начинают тратить деньги, потому что все стабилизировалось. Но сама смена Трампа на Байдена пока для рынка в общем-то ничего и не значит», — выразил уверенность эксперт.

Нефтяное ралли. Юшков ожидает укрепление рубля на фоне роста цен на нефть

Разговоры о том, что после победы на выборах Байден полностью откажется от топливной энергетики, преувеличены, считает Игорь Юшков. По его словам, у президента не так много полномочий на внутреннем рынке. А потому республиканцы, чьи позиции на нем достаточно сильны, попросту не позволят демократам коренным образом изменить энергетическую промышленность в стране.

«Многие считают, что Трамп — сторонник топливной энергетики, а Байден — такой прогрессивный и вообще всю топливную энергетику запретит. Но президент, скорее, исполняет внешнеполитические функции. И сам Байден не будет проводить никаких революционных изменений — например, он не запретит сланцевую нефть. Это было бы шоком для рынка», — привел пример эксперт.

Нефтяное ралли. Юшков ожидает укрепление рубля на фоне роста цен на нефть

В этом случае добыча нефти в США сократилась бы в разы, что стало бы «позитивным шоком» для России. На мировом рынке возникнет огромный дефицит, а потребление, в свою очередь, не уменьшится. Это приведет к существенному росту цен — по сто долларов за баррель.

«Мы ушли бы вверх и было бы хорошо. Но десятки миллионов людей в США остались бы без работы, потому что там большинство занято в нефтегазовой отрасли плюс их семьи, сопутствующая промышленность. Байден в этом плане не является политическим самоубийцей и понимает, что это вызовет всплеск недовольства и рост популярности Трампа, который постоянно говорил о занятости, рабочих местах», — подытожил эксперт.

Ранее эксперты Bloomberg спрогнозировали, что в 2021 году Китай обгонит США по нефтепереработке. По мнению руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Александра Разуваева, нефтеперерабатывающая отрасль смещается в Азию — основному потребителю «черного золота».

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