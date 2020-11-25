Эксперт рассказал, когда цена на нефть достигнет 100 долларов за баррель

Североморская нефть марки Brent оценивается свыше 48 долларов за баррель. Это рекорд с начала марта 2020 года. Почему дешевеет рубль.

Мировые цены впервые за последние восемь месяцев демонстрируют ощутимый рост.

В среду, 25 ноября, цена январских фьючерсов на нефть марки Brent, добываемой в Северном море, составила 48,28 долларов за баррель. В последний раз выше 47 долларов эталонная марка торговалась лишь 6 марта 2020 года.

Both Brent and WTI futures are on 8 month highs and above the $45 mark for the first time since March #OOTT https://t.co/A9ksAWt1IL — The Energy Year (@TOGYnews) November 25, 2020

Российская экспортная нефть марки Urals также подорожала за последний месяц. Сейчас цена барреля остановилась на отметке в 43,92 доллара. Это максимум с июля 2020 года.

Но при этом аналитики отмечают незначительное повышение доллара и евро на Московской бирже. Сообщается, что курс доллара вырос на 0,05% до 75,52 рублей, а евро увеличился на 0,13%, составив 89,90 рублей.

Почему растут цены на нефть

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков полагает, что текущая ситуация во многом обусловлена недавними новостями о появлении на мировом рынке новых вакцин от коронавируса. Это, по его словам, вселяет надежду на скорую победу над инфекцией.

«Это, скорее, реакция трейдеров на новость о том, что патентуется все больше и больше вакцин и это должно по идее привести к тому, что локдауны и ограничения на перемещения будут сняты, люди будут перемещаться и на личном транспорте, и самолетах, и потреблять больше нефтепродуктов», — объяснил эксперт корреспонденту «Политики Сегодня».

Так, трейдеры начинают массово скупать фьючерсы, пока они еще дешевые, а их деятельность повышает сам спрос и, соответственно, цены на нефть. Однако, продолжил Юшков, само потребление нефтепродуктов остается неизменным.

«То есть это такое ралли, которое началось на одной идее о том, что локдуаны будут сниматься и спрос возрастет. Но нефтедобыча абсолютно такая же и на том же уровне, поэтому с точки зрения какого-то баланса спроса и предложения общая ситуация на мировом рынке нефти не поменялась», — полагает Юшков.

Эксперт прогнозирует, что рост цен на «черное золото» вскоре сменится падением.

«После такой психологической реакции трейдеров в виде роста спроса мы увидим, что они начнут фиксировать прибыль, то есть начнут продавать фьючерсы. Поэтому, мы, скорее всего, увидим и отскок от этих рекордных показателей — ближе к $42-44, это неизбежно», — считает собеседник издания.

Что будет с рублем

Для России повышение цен на нефтяном рынке — позитивная новость. Это позволит увеличить объем бюджетных средств государства, констатировал Юшков.

«Даже краткосрочный рост цен позволяет увеличивать отпускные цены нефти и таким образом зарабатывать. Чем больше в среднем за месяц цена нефти, тем больше у нас будет экспортная пошлина и НДПИ [Налог на добычу полезных ископаемых — прим. ред.]. То есть изъятие у нефтяников увеличится и, соответственно, бюджет получит больше денег», — пояснил эксперт.

В такой ситуации должен укрепиться и рубль по отношению к доллару, подчеркнул собеседник агентства.

«Но здесь российские финансовые власти —Центробанк или Минфин — не будут спешить поддерживать укрепление рубля, потому что слабый рубль на фоне высоких цен на нефть — это такая идеальная картина, когда вы получаете доходы в бюджет. Сейчас самое главное желание у властей — это сократить дефицит бюджета, прежде всего», — не сомневается эксперт.

Смена Трампа на Байдена

Накануне ряд экспертов отметили некий оптимизм инвесторов и связали его с новостями о начале передачи власти в США. Во вторник, 24 ноября, действующий президент США Дональд Трамп распорядился начать процесс передачи полномочий своему оппоненту на выборах — Джо Байдену. Впрочем, Трамп уточнил, что его команда будет продолжать бороться за честные результаты голосования.

Собеседник ПС заметил некоторую устойчивость на финансовом рынке. Если до выборов многие трейдеры предпочитали «уходить в кэш», продавая любые денежные бумаги, то сейчас происходит смещение в сторону разных активов, среди которых — и фьючерсы на нефть. Однако ключевой роли смена американской власти не сыграла.

«Они опять начинают тратить деньги, потому что все стабилизировалось. Но сама смена Трампа на Байдена пока для рынка в общем-то ничего и не значит», — выразил уверенность эксперт.

Разговоры о том, что после победы на выборах Байден полностью откажется от топливной энергетики, преувеличены, считает Игорь Юшков. По его словам, у президента не так много полномочий на внутреннем рынке. А потому республиканцы, чьи позиции на нем достаточно сильны, попросту не позволят демократам коренным образом изменить энергетическую промышленность в стране.

«Многие считают, что Трамп — сторонник топливной энергетики, а Байден — такой прогрессивный и вообще всю топливную энергетику запретит. Но президент, скорее, исполняет внешнеполитические функции. И сам Байден не будет проводить никаких революционных изменений — например, он не запретит сланцевую нефть. Это было бы шоком для рынка», — привел пример эксперт.

В этом случае добыча нефти в США сократилась бы в разы, что стало бы «позитивным шоком» для России. На мировом рынке возникнет огромный дефицит, а потребление, в свою очередь, не уменьшится. Это приведет к существенному росту цен — по сто долларов за баррель.

«Мы ушли бы вверх и было бы хорошо. Но десятки миллионов людей в США остались бы без работы, потому что там большинство занято в нефтегазовой отрасли плюс их семьи, сопутствующая промышленность. Байден в этом плане не является политическим самоубийцей и понимает, что это вызовет всплеск недовольства и рост популярности Трампа, который постоянно говорил о занятости, рабочих местах», — подытожил эксперт.

Ранее эксперты Bloomberg спрогнозировали, что в 2021 году Китай обгонит США по нефтепереработке. По мнению руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Александра Разуваева, нефтеперерабатывающая отрасль смещается в Азию — основному потребителю «черного золота».