Эксперт рассказал, когда цена на нефть достигнет 100 долларов за баррель

Североморская нефть марки Brent оценивается свыше 48 долларов за баррель. Это рекорд с начала марта 2020 года. Почему дешевеет рубль.

Мировые цены впервые за последние восемь месяцев демонстрируют ощутимый рост.

В среду, 25 ноября, цена январских фьючерсов на нефть марки Brent, добываемой в Северном море, составила 48,28 долларов за баррель. В последний раз выше 47 долларов эталонная марка торговалась лишь 6 марта 2020 года.

Both Brent and WTI futures are on 8 month highs and above the $45 mark for the first time since March #OOTT https://t.co/A9ksAWt1IL