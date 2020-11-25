Гонконг готовится к протестам под осадой резолюций из Пекина

Автономная территория может снова погрузиться в массовые недовольства, допустил китаевед.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам во время ежегодной речи, посвященной проблемам города, похвалила закон «О национальной безопасности». Резолюцию придумали в Пекине, чтобы следить за уровнем патриотизма в автономном регионе, который китайские власти контролировать не могут.

Как Гонконг смог отделиться от остального Китая, и почему Пекин осаждает город законодательными актами — в материале «Политики Сегодня».

Свободный опиум

История Гонконга уходит корнями ко Второй опиумной войне (1856-1860 гг) – вооруженному конфликту, на одной стороне которого стояли Франция и Великобритания, а на другой — Империя Цин (ныне Китай). Париж и Лондон воевали за право свободно торговать на территории империи, в частности, продавать свой опиум.

Силы были неравны — Империю Цин ослабила изнурительная гражданская война. 25 октября 1860 года стороны конфликта подписали Пекинский договор. В этом соглашении говорилось, что правительство Империи Цин выплатит Франции и Великобритании контрибуцию, откроет для торговли порт Тяньцзинь и разрешит использовать своих граждан для работы в колониях стран-победителей.

Спустя почти 40 лет Великобритания вновь обратилась к правительству Цин и попросила отдать небольшую территорию на севере Цзюлунского полуострова в аренду на 99 лет. Китайцы возражать не стали. Когда «новые территории» (так называли современный Гонконг в то время) освободились от британских колониальных цепей в 1997 году, они получили широкую автономию до 2047 года.

С тех пор Китайская Народная Республика (КНР) охраняет внешние границы региона и поддерживает экономику Гонконга, но не может никак влиять на законы города и местную власть. Этот механизм называется «Одна страна, две системы».

Со своим самоваром

В последние годы свободный Гонконг все чаще не устраивает руководство КНР. Пекин пытается продавить политическую ситуацию на автономной территории, чтобы получить над ней контроль. Первой «ласточкой» стал закон об экстрадиции, который, по официальным данным, разработали в самом Гонконге в 2019 году.

Он гласит, что правоохранители Гонконга могут задерживать граждан, объявленных в розыск в Китае и выдавать их властям. Документ вызвал возмущение у местных жителей, которые посчитали его угрозой автономии.

Недовольные вышли на улицы. Изначально шествия не выходили за рамки мирных демонстраций, однако со временем они переросли в ожесточенные столкновения с полицейскими. Протесты длились несколько месяцев, не обошлось и без вмешательства со стороны других государств. В итоге глава администрации Гонконга Кэрри Лам отправила закон об экстрадиции в корзину. Спустя год был опубликован закон «О национальной безопасности».

Документ гласит, что отныне обязательным юридическим требованием ко всем членам Законодательного совета города является «патриотизм». Если парламентарий не соответствует такому критерию, то его могут отстранить от работы даже без решения суда. Под понятие «непатриотизма», по мнению авторов, попадают: отказ признать суверенитет Пекина над Гонконгом, поддержка независимости, обращение за помощью к иностранным государствам для вмешательства в дела страны и «другие действия, угрожающие национальной безопасности».

После оглашения закона мест в парламенте сразу лишились четверо законодателей. Еще 19 человек из числа оппозиции, покинули его по собственному желанию. По их словам, закон стал кульминацией многолетнего плана Пекина «полностью распространить свою юрисдикцию на Гонконг».

Под прикрытием COVID

Теперь Кэрри Лам с экранов гонконгских телевизоров объявляет о том, что закон «О национальной безопасности» можно назвать «удивительно эффективным». Глава администрации Гонконга считает, что город справится со всеми невзгодами, пандемией коронавируса и протестами, которые представляют собой итог «иностранного вмешательства». У Пекина, сказала Лам, в таких условиях нет иного выбора, кроме как «принять меры».

Единственной причиной, по которой гонконгцы снова не вышли на улицы после таких заявлений, стал коронавирус. Старший научный сотрудник института востоковедения РАН Сергей Дмитриев полагает, что борьба за автономию города уже «течет в крови» каждого жителя «новых территорий».

«Закон "О национальной безопасности" — это серьезный пересмотр правил игры и обещания, которое дал Пекин [не вмешиваться в дела Гонконга до 2047 года]. До этого правительство КНР вело себя в отношении Гонконга очень осторожно. Поэтому, если бы не коронавирус, люди уже давно вновь занялись протестами, как в 2019 году. Для значительной части населения Гонконга это стало важной частью жизни. Но пока COVID-19 играет Пекину на руку. Как только пандемия прекратится, властям Гонконга стоит ждать новых недовольств из-за этого закона», — сообщил Дмитриев.

Сейчас Кэрри Лам ничего сделать с резолюцией не может. Закон разработали китайские власти, поэтому полномочия главы администрации Гонконга на него не распространяются. Лам заявила, что международное доверие к резолюции и свободе Гонконга было подорвано «необоснованной критикой и очернением».