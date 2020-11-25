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12:42   25 Ноября 2020
Политика

Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном работу мониторингового центра в НКР

Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном работу мониторингового центра в НКР

Путин в разговорах с Алиевым и Пашиняном обсуждал модальность работы мониторингового центра по Карабаху, уточнил Кремль.

Как отметил во время пресс-конференции представитель Кремля Дмитрий Песков, российская сторона поддерживает постоянный диалог с армянской и азербайджанской сторонами, в частности, в обсуждении работы центра мониторинга.

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