12:42 25 Ноября 2020Политика
Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном работу мониторингового центра в НКР
Путин в разговорах с Алиевым и Пашиняном обсуждал модальность работы мониторингового центра по Карабаху, уточнил Кремль.
Путин в разговорах с Алиевым и Пашиняном обсуждал модальность работы мониторингового центра по Карабаху, уточнил Кремль.
Как отметил во время пресс-конференции представитель Кремля Дмитрий Песков, российская сторона поддерживает постоянный диалог с армянской и азербайджанской сторонами, в частности, в обсуждении работы центра мониторинга.