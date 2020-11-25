Путин в разговорах с Алиевым и Пашиняном обсуждал модальность работы мониторингового центра по Карабаху, уточнил Кремль.

Путин в разговорах с Алиевым и Пашиняном обсуждал модальность работы мониторингового центра по Карабаху, уточнил Кремль.

Как отметил во время пресс-конференции представитель Кремля Дмитрий Песков, российская сторона поддерживает постоянный диалог с армянской и азербайджанской сторонами, в частности, в обсуждении работы центра мониторинга.