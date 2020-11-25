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12:40   25 Ноября 2020
Происшествия

Следствие по делу экс-губернатора Фургала продлили до 8 мая

Следствие по делу экс-губернатора Фургала продлили до 8 мая

Срок следствия по делу экс-губернатора Сергея Фургала решено продлить до 8 мая. К этому сроку расследование планируется закончить.

Следственный комитет России проверяет Фургала на причастность к убийствам и покушениям на местных предпринимателей. Следователи ведут доследственную проверку в отношении экс-губернатора Хабаровского края и еще четырех фигурантов дела.

Сергея Фургала задержали в июле по подозрению в организации покушений и убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в начале нулевых.

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