Следствие по делу экс-губернатора Фургала продлили до 8 мая

Срок следствия по делу экс-губернатора Сергея Фургала решено продлить до 8 мая. К этому сроку расследование планируется закончить.

Срок следствия по делу экс-губернатора Сергея Фургала решено продлить до 8 мая. К этому сроку расследование планируется закончить.

Следственный комитет России проверяет Фургала на причастность к убийствам и покушениям на местных предпринимателей. Следователи ведут доследственную проверку в отношении экс-губернатора Хабаровского края и еще четырех фигурантов дела.

Сергея Фургала задержали в июле по подозрению в организации покушений и убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в начале нулевых.