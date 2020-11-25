Алиев: под контроль Баку перешел Кельбаджарский район Нагорного Карабаха

Кельбаджарский район НКР перешел под контроль Баку. Об этом сообщил азербайджанский президент Ильхам Алиев.

Кельбаджарский район НКР перешел под контроль Баку. Об этом сообщил азербайджанский президент Ильхам Алиев.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило, что в районе дислоцированы азербайджанские войска. Армия Армении покинула данные территории 24 ноября.

"Дорогие соотечественники, сегодня Кельбаджарский район освобожден от оккупации. Сердечно поздравляю по этому случаю весь азербайджанский народ", — отметил азербайджанский президент в обращении к нации.

Всего под контроль Баку до конца года должны перейти три района Нагорно-Карабахской Республики: Агдамский, Лачинский и Кельбаджарский. Их передача была согласована в ходе переговоров лидеров Армении, Азербайджана и России, которые состоялись 10 ноября. В результате подписания трехстороннего соглашения между ними, в республике были прекращены боевые действия, и установлено перемирие, за соблюдением которого будут наблюдать миротворцы из состава 15-й мотострелковой бригады ЦВО ВС РФ.