Алиев: под контроль Баку перешел Кельбаджарский район Нагорного Карабаха
Кельбаджарский район НКР перешел под контроль Баку. Об этом сообщил азербайджанский президент Ильхам Алиев.
Ранее Минобороны Азербайджана сообщило, что в районе дислоцированы азербайджанские войска. Армия Армении покинула данные территории 24 ноября.
"Дорогие соотечественники, сегодня Кельбаджарский район освобожден от оккупации. Сердечно поздравляю по этому случаю весь азербайджанский народ", — отметил азербайджанский президент в обращении к нации.
Всего под контроль Баку до конца года должны перейти три района Нагорно-Карабахской Республики: Агдамский, Лачинский и Кельбаджарский. Их передача была согласована в ходе переговоров лидеров Армении, Азербайджана и России, которые состоялись 10 ноября. В результате подписания трехстороннего соглашения между ними, в республике были прекращены боевые действия, и установлено перемирие, за соблюдением которого будут наблюдать миротворцы из состава 15-й мотострелковой бригады ЦВО ВС РФ.