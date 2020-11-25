Названа причина многомиллионного штрафа Facebook

Южнокорейская Комиссия по защите персональной информации наложила штраф в размере 6 млн долларов на американскую компанию Facebook за нарушение правил о конфиденциальности.

Южнокорейская Комиссия по защите персональной информации наложила штраф в размере 6 млн долларов на американскую компанию Facebook за нарушение правил о конфиденциальности.

За шесть лет социальная сеть передала персональные данные как минимум 3,3 млн пользователей другим компаниям без согласия людей, сообщает агентство Yonhap. Комиссия предложила прокуратуре завести уголовное дело для расследования действий компании Facebook.

В России ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров предложила ввести штрафы в размере до 10 млн рублей, а также принудительно арестовывать денежные средства, Google и Twitter за цензуру в отношении российских средств массовой информации, сообщает Федеральное агентство новостей. Соответствующее письмо было направлено министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву.