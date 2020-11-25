Врачи выписали губернатора Владимирской области из больницы

Медики выписали из больницы губернатора Владимирской области Владимира Сипягина. Он лежал в частной московской клинике.

Медики выписали из больницы губернатора Владимирской области Владимира Сипягина. Он лежал в частной московской клинике.

Чиновника переведут его на амбулаторное лечение во Владимир, рассказала ТАСС его пресс-секретарь Ольга Петрова. Он будет работать дистанционно.

Сипягин 13 ноября сообщил, что получил положительный тест на коронавирус. Вскоре его транспортировали в Москву. Он объяснил это тем, что не хочет занимать койку в государственном учреждении своего региона.