Киев не сможет урегулировать проблему Донбасса, пока общество не узнает правду о том, что произошло в 2014 году, считает эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский.

Киев не сможет урегулировать проблему Донбасса, пока общество не узнает правду о том, что произошло в 2014 году, считает эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский.

В эфире телеканала Zik специалист отметил, что главный вопрос для Украины стоит не во внешней политике, а в ее субъективности. Землянский призвал, в первую очередь, рассказать общественности о расстрелах на Майдане. Пока правительство скрывает правду, движения в сторону разрешения конфликта по Донбассу не будет.

"Все геополитические изменения проходят мимо нас. Мы находимся на обочине всех этих изменений", — считает Землянский.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел госпереворот. Население Крымского полуострова не поддержало действия сограждан и провело референдум. В итоге Крым воссоединился с Россией. Конфликт же на Донбассе продолжает набирать обороты.