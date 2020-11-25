Встреча глав ЕАЭС состоится 11 декабря

Главы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) проведут встречу в заочном формате 11 декабря. Об этом сообщила Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК).

Главы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) проведут встречу в заочном формате 11 декабря. Об этом сообщила Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК).

"Заседание Высшего совета запланировано на 11 декабря 2020 года", — сказала помощник главы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина.

Она также отметила, что члены союза отдали предпочтение заочному формату встречи из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире.