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11:36   25 Ноября 2020
Политика

Встреча глав ЕАЭС состоится 11 декабря

Встреча глав ЕАЭС состоится 11 декабря

Главы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) проведут встречу в заочном формате 11 декабря. Об этом сообщила Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК).

"Заседание Высшего совета запланировано на 11 декабря 2020 года", — сказала помощник главы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина.

Она также отметила, что члены союза отдали предпочтение заочному формату встречи из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире.

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