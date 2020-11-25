Двух вымогавших у Тарзана 2 млн рублей женщин задержали в Москве
Оперативники задержали двух женщин, которые вымогали 2 млн рублей у Сергея Глушко, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах
По данным источника, подозреваемые требовали с Тарзана деньги за нераспространение порочащей его информации, тогда он решил он обратиться за помощью в полицию.
В минувший вторник при передаче 2 млн рублей в рамках оперативного эксперимента в одном из ресторанов Москвы задержали женщину, а ее соучастницу — позже. Выяснилось, что одна из них не имеет постоянного места жительства и прописки, а также официально не работает
Установлено, что обе женщины родом с Краснодарского края, сейчас их уже отпустили под подписку о невыезде. Уголовное дело расследуется по ст. 163 УК РФ ("Вымогательство").
Ранее певица Наташа Королева и ее муж Глушко заявили о пропаже драгоценностей в их квартире на Мосфильмовской улице в Москве.