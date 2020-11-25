Церемония открытия мемориала Герою России прошла в Сирии

Мемориал в честь Героя России пилота Олега Пешкова был торжественно открыт в Сирии. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Мемориал в честь Героя России пилота Олега Пешкова был торжественно открыт в Сирии. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Памятный знак установлен на авиабазе Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в провинции Латакия. Мемориал находится напротив ангара, где обслуживался истребитель Су-24М, на котором летал Пешков. По словам командующего российской группировкой в САР Сергея Кузовлева, военное руководство приняло решение увековечить память о герое по примеру памятного знака в честь вертолетчика Хабибулина.

"У нас есть вертолетная стоянка имени Хабибулина, а эта стоянка имени не имела. Поэтому подумали, что стоянке, с которой он уходил в свой последний полет, надо присвоить имя Героя России подполковника Пешкова Олега Анатольевича и открыть памятный знак", — рассказал командующий.

Бомбардировщик Пешкова сбит турецким истребителем в северной части Сирии 24 ноября 2015 года. Подполковник погиб под обстрелом боевиков во время спуска на парашюте.

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