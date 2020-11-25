«Ни себе, ни людям»: олигарх Грудинин «зажал» здание для Дома культуры

С первых дней 2021 года жители подмосковного поселка Совхоз имени Ленина лишатся муниципальных учреждений культуры и спорта.

С первых дней 2021 года жители подмосковного поселка Совхоз имени Ленина лишатся муниципальных учреждений культуры и спорта. Миллиардер Павел Грудинин отказывается и от продления договора аренды, который приносит ЗАО «Совхоз им. Ленина» более десяти миллионов рублей в год, и от передачи здания местного Дома культуры на баланс муниципалитета.

Вопреки древней мудрости, подмосковный олигарх Грудинин решил плюнуть в колодец. Причем дважды. Первый нелицеприятный жест адресован жителям поселка Совхоз имени Ленина: с нового года их дети лишаются возможности заниматься в бесплатных кружках Центра культуры и Центра спорта. Второй «плевок» адресован муниципальным властям: их коммунист-аферист решил выставить крайними в закрытии Дома культуры. О новом развитии старого скандала узнали журналисты издания «ПолитЭксперт».

ЗАО «Совхоз им. Ленина» – крупное сельхозпредприятие, но львиную часть прибыли получает отнюдь не от сельского хозяйства. Застройка, продажа земли и выстроенных на ней домов и квартир, сдача в аренду недвижимости – вот статья доходов, которая приносила ЗАО законные десятки миллионов, а Павла Грудинина незаконно обогатила на миллиарды.

Одним из таких зданий был поселковый Дом культуры. Сдача «доходного дома» в аренду принесла свыше десяти миллионов рублей менее, чем за год. Здесь работают два муниципальных учреждения – Центр культуры и Центр спорта, чьи сотрудники ведут бесплатные кружки для детей.

Муниципальные власти готовы и дальше оплачивать арендную плату – нужно лишь заключить договор на следующий год. Однако все обращения к олигарху Грудинину остаются без ответа. Не спешит навстречу сделке и его подручная, некая Анастасия Кудряшова, чьей фирме барин передал управление зданием: она то неделями игнорирует чиновников, то придумывает раз за разом новые условия – все, лишь бы отсрочить подписание документов. А предложение передать ДК на баланс муниципалитета – и вовсе словно не заметила.

«Муниципалитет в вопросах аренды зданий ограничен рядом законов. Павел Грудинин – депутат, и прекрасно понимает, о чем идет речь. Но ему выгодно выставить власть в неприглядном свете. Когда 1 января 2021 года Центр культуры и Центр спорта перестанут принимать посетителей, он обвинит в этом муниципальные власти, – делится мнением с «Политикой Сегодня»источник, близкий к руководителям общественного движения «За Совхоз! За людей! За достойное будущее!». – Это чистейшей воды махинация, на которые он идет не в первый раз».

Здание Дома культуры – лакомый кусочек. По мнению поселковых активистов, действия Павла Грудинина объясняются тем, что он уже загодя договорился отобрать ДК, выгнать оттуда все бесплатные кружки и сдать его в аренду, предварительно обвинив чиновников в промедлении: дескать, сами не успели продлить договор.

Действия олигарха Грудинина давно вышли за рамки приличия. Обманул детей, закрыл местную достопримечательность – детский парк «Лукоморье», с подельницей втянул поселение в махинации, которые обошлись казне в 400 миллионов рублей.