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11:08   25 Ноября 2020
Политика

Турция мобилизует силы в Ливии для нападения на населенные пункты

Турция мобилизует силы в Ливии для нападения на населенные пункты

Банды так называемого Правительства национального согласия Ливии (ПНС) готовятся к атаке на населенные пункты. Процессом руководит турецкий оперативный штаб.

Участниками диверсии являются также иностранные наемники. Анкара перебрасывает их в Ливию для усиления группировок премьер-министра Файеза Сарраджа. О том, что Турция мобилизует вооруженные силы для атаки на один из городов, сообщает Федеральное агентство новостей.

Недавно сторонники ПНС планировали напасть на позиции Ливийской национальной армии (ЛНА) возле города Сирт. Террористы были недовольны тем, что руководство не выплатило им гонорары.

Ранее телеканал "360" писал, что Турция отказалась выводить войска из Ливии.

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#ливия #атака #пнс

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