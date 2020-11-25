Новосибирский суд задержал бизнесмена, причастного к делу Ярового

Директор ООО «ГУМ» и ООО УК «ЦУМ» Дмитрий Куклина заключен под стражу до 13 января 2021 года.

В Новосибирске Центральный районный суд заключил под стражу директора ООО «ГУМ» и ООО УК «ЦУМ» Дмитрия Куклина.

«В отношении обвиняемого Куклина Д.В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, на 1 месяц 21 сутки, то есть до 13 января 2021», — сказано в сообщении пресс-службы суда.

В районном суде не уточнили, по какой статье УК РФ обвиняется бизнесмен. По предварительным данным, задержание связано с расследованием дела экс-председателя совета директоров компании «Винап» Олега Ярового, обвиняемого в особо крупном мошенничестве.

Дмитрий Куклин входит в состав попечительского совета Фонда Дмитрия Башмакова, который владеет новосибирским ТЦ «Восток».