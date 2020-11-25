Полковник Литовкин рассказал, что таят в себе учения НАТО у берегов Крыма

США и Румыния заявили, что послали сигнал России с помощью реактивных систем залпового огня. Эксперт напомнил, что РФ есть, чем ответить.

США вместе с Румынией попытались «припугнуть» Россию с помощью реактивных систем залпового огня. Всего за несколько часов союзники по НАТО перевезли из Германии несколько установок HIMARS, постреляли из них недалеко от Крыма и увезли обратно. Издание Forbes пишет, что эти маневры являются сигналом для Москвы, которой таким образом показали ракетную мощь Североатлантического альянса в Европе.

«Однодневная миссия новой артиллерийской бригады армии, которая базируется в Европе, была отработкой сценария высокотехнологичной войны. Это явно было посланием для Москвы. Американская армия в Европе восстановила свою дальнобойную огневую мощь. И она хочет, чтобы русские знали это», — сообщает Forbes.

Быстрая отработка

Учения начались в Германии 19 ноября. Солдаты двух полков полевой артиллерии погрузили на транспортные самолеты ВВС США две ракетные установки M142 High Mobility Artillery Rocket (HIMARS). Через несколько часов их разгружали уже на территории Румынии. С полигона Капу Мидия (юго-восток страны) вблизи Черного моря участники НАТО произвели учебные стрельбы в сторону России.

После этого вооружение быстро свернули, доставили на военный аэродром и отправили «домой», в Германию. Американское командование заявило, что маневры показали полную готовность американских солдат оперативно «синхронизироваться» с коллегами из Румынии и нанести массированный удар. Начальник штаба сухопутных сил Румынии, генерал-майор Юлиан Бердила добавил, что «в будущем» союз армий проведет еще немало тренировок:

«Эти учения — фундаментальное свидетельство того, как развивалось военное партнерство США и Румынии в течение нескольких лет. Такая деятельность доказывает, что мы можем объединить наши возможности и обеспечивать комплексное обучение. Солдаты, которые стреляли сегодня, это продолжение этого партнерства. Это только часть того, что должно произойти в будущем».

При этом, портал DVIDS (официальная служба распространения информации Министерства обороны США) упомянул, что перед этой «молниеносной атакой» американское и румынское командования несколько месяцев согласовывали свои действия. По словам генералов США, проработку военной стратегии затормозило «мытье рук, ношение масок и социальное дистанцирование».

Мокрое место

Такая тщательная подготовка удивила военного обозревателя ТАСС, полковника в отставке Виктора Литовкина. Главный успех стрельб, о котором заявило военное руководство США и Румынии, является абсолютной повседневностью для российской армии, объяснил эксперт. Минобороны РФ постоянно согласовывает перевозку оружейных комплексов на расстояния, гораздо большие, чем между Германией и Румынией (в России это расстояние примерно равно дистанции между Москвой и Пермью).

«Это просто большая глупость. Ну, погрузили, выгрузили, постреляли, увезли. В чем тут сигнал для России? Наша армия во время учений делает это на постоянной основе. Ни скоростью, ни комплексами HIMARS нашу оборону не напугать, это просто "надувание щек". Если потребуется, мы быстро "укоротим" всю эту технику. У нас есть комплексная защита: оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" может оставить мокрое место от HIMARS, также помогут ракеты "Калибр", которые установлены на наших кораблях в Черном море», — заявил Литовкин.

Как подчеркнул собеседник ПС, Североатлантический альянс использует Румынию в качестве стратегически важного плацдарма у берегов Черного моря, с которого можно начать разыгрывать сценарий вторжения на Крымский полуостров. Реальную помощь американским солдатам Бухарест оказать вряд ли сможет, если только в качестве «пушечного мяса», добавил специалист.

«Конечно же, Румыния сможет помочь Североатлантическому альянсу. Поможет "пушечным мясом", ведь именно так румынские войска воспринимают в Пентагоне. Они уже играли эту роль во время операции в Персидском заливе, во время войны в Ираке. Румыния – важный плацдарм для США, там американцы разместили свои ракетные системы с "Томагавками". Так что эта страна становится мишенью для ответного удара со стороны России», — подытожил военный обозреватель.

В учениях на полигоне Капу Мидия также принимали участие три румынские реактивные системы залпового огня LAROM. Они являются немного модифицированным вариантом советской реактивной системы залпового огня «Град».

Ракетные установки M142 High Mobility Artillery Rocket могут нести одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS или шесть реактивных снарядов. Последние летают на расстояние около 500 километров. Самые современные модификации этого оружия НАТО могут бить противокорабельными ракетами. Американцы уже несколько раз применяли комплексы HIMARS в Сирии.

Точные характеристики российского оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» держатся в секрете. Военные эксперты утверждают, что ракеты «Искандера» летят на 400–500 километров. При этом снаряд может нести на себе ядерную боеголовку. Во время конечной фазы полета ракета начинает маневрировать, что делает ее почти неуязвимой для средств ПВО.