Российские медики выявили 23 675 новых случаев коронавируса за сутки

Врачи выявили 23 675 новых случаев коронавируса в РФ за сутки, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением вируса.

Врачи выявили 23 675 новых случаев коронавируса в РФ за сутки, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением вируса.

Новые случаи коронавирусной инфекции выявлены в 85 регионах России. Согласно информации оперштаба, 21,8% из случаев COVID-19 не имели клинических проявлений болезни.

В России зарегистрировано 507 летальных исходов. За сутки в РФ выздоровели 25 748 человек, у которых ранее был выявлен коронавирус.