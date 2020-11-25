Спасатели устранили пожар в одном из детских садов Москвы

Возгорание произошло в детском учреждении в районе Бирюлево, на момент происшествия в здании находилось более 100 детей.

Возгорание произошло в детском учреждении в районе Бирюлево, на момент происшествия в здании находилось более 100 детей.

ГУ МЧС по Москве сообщило, что площадь пожара составила один квадратный метр. Руководство детсада сработало оперативно и эвакуировало из здания 113 детей и 23 сотрудника. Прибывшие на место спасатели ликвидировали огонь. Пострадавших нет.

"МЧС сработала оперативно, в 09:35 пожарно-спасательное подразделение ликвидировало угрозу горения. Выяснилось, что загорелась мебель в одном из помещений", — сообщили в главке.

Известно, что в детском саду загорелись шкафчики. В настоящее время надзорные органы выясняют причину происшествия.