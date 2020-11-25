Российские миротворцы помогли вернуться в Карабах свыше 11 тысячам беженцам

Более 11 тысяч беженцев вернулись в Карабах в сопровождении российских миротворцев с 14 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Более 11 тысяч беженцев вернулись в Карабах в сопровождении российских миротворцев с 14 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Кроме того, российские военные оказывают максимальное содействие властям Карабаха в возобновлении мирной жизни в регионе. Инженерные подразделения помогают восстанавливать дороги, а также вернуть в жилые дома и социальные объекты электричество и водоснабжение.

"Патрулями российских миротворцев обеспечивается сопровождение автотранспорта с продуктами питания и предметами первой необходимости в удаленные населенные пункты", — указано в заявлении военного ведомства.

Основу миротворческого контингента составляют бойцы 15 мотострелковой бригады ЦВО. Военные ведут круглосуточный мониторинг обстановки в Карабахе на 23 наблюдательных постах.