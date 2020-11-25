Американские журналисты заявили об упадке США на фоне COVID-19

Соединенные Штаты теряют влияние, в то время как Россия и Китай укрепляют позиции благодаря созданию вакцин от коронавируса, считают американские журналисты.

Соединенные Штаты теряют влияние, в то время как Россия и Китай укрепляют позиции благодаря созданию вакцин от коронавируса, считают американские журналисты.

Авторы газеты The Washington Post оценили ситуацию на мировой арене на фоне эпидемии COVID-19. По их мнению, США теряют позиции, так как сконцентрированы на создании резервов внутри государства.

"В новой области вакцинной дипломатии есть два подхода: накапливать или делиться. Первый подход используется в Соединенных Штатах", — пишет издание.

Журналисты обратили внимание на стремление России и КНР делиться собственными вакцинами со странами, которые борются между собой за их запасы. Они считают, что подобная тактика способствует расширению экономических и политических интересов.

Германия может начать производить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", сообщал телеканал "360".