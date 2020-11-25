Силовики задержали террористов с самодельной бомбой в Московской области

Задержанные состоят в запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

Задержанные состоят в запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

Сотрудники ФСБ провели операцию, в ходе которой им удалось предотвратить теракт, сообщает пресс-служба Центре общественных связей ФСБ РФ. Предполагаемые преступники пытались агитировать людей вступать в их ряды, а также искали новые источники финансирования для своих целей.

Личность одного из задержанных уже установлена. Им оказался гражданин одной из стран Центральной Азии. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.