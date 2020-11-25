Предсказание Саакашвили. Названы три причины экономического краха Украины

Украинская экономика движется к большой катастрофе, утверждает Саакашвили. Мы выяснили, почему он прав.

Украинская экономика движется к большой катастрофе, констатировал глава Исполнительного комитета реформ Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Уже в начале 2021 года страна столкнется с проблемами при выплате зарплат и пенсий — такого в Украине не было с 1990-х годов, предупреждает политик.

«Теоретически, это можно отсрочить, если будет хоть какое-то соглашение с МВФ — денег там не дадут, но под это соглашение кто-то может еще чуть-чуть дать денег, еще на несколько месяцев хватит. Будут большие проблемы с выплатами элементарных социальных обязательств. Надо срочно что-то делать, либо страна пролетает "в трубу". Сейчас мы с закрытыми глазами идем к пропасти», — заявил Саакашвили в эфире телеканала Украина 24.

К сентябрю дефицит госбюджета Украины превысил 80 миллиардов гривен. Предсказуемо, что к концу года бюджетная дыра только увеличилась, а заполнять ее нечем (доходы государственной казны за девять месяцев 2020 года составили чуть более 765 миллиардов гривен).

Большинство предприятий убыточно, налог на прибыль дохода не дает, не пополняет казну и таможня, сообщил источник, близкий к кабинету министров украинскому изданию «Апостроф». Планы по наполнению госбюджета срываются из-за отказа иностранных инвесторов покупать облигации внутреннего государственного займа.

Немилость МВФ

Как справедливо заметил Саакашвили, на Международный валютный фонд (МВФ) надежды нет по совокупности причин. Организацию не устраивает недавнее решение Конституционного суда, признавшего неконституционными некоторые антикоррупционные законопроекты. Также фонд беспокоит проект госбюджета на 2021 год и работа самого Нацбанка Украины, сообщал глава НБУ Кирилл Шевченко во время рабочей поездки в Вашингтон.

О ключевой причине заморозки сотрудничества Киева с МВФ он не упомянул: фонд выделил Украине деньги на борьбу с коронавирусом, но половину этих средств власти потратили на строительство дорог. Остается лишь догадываться, почему приоритеты во время пандемии расставлены именно таким образом. Если отношения с МВФ будут приостановлены и в начале следующего года, Нацбанк начнет вынужденно печатать деньги, что приведет к падению курса гривны.

Кроме того, в МВФ недовольны налоговой политикой Украины: в Киеве все чаще звучат призывы отменить налог на прибыль предприятий. Его предлагается заменить налогом на выведенный капитал (НнВК), но в фонде неоднократно выступали против такой реформы.

«Стремление ввести НнВК не утихло, даже если речь будет идти о частичном внедрении в качестве компромиссного решения. Однако с технической точки зрения это вряд ли устойчиво. <…> У компаний появятся стимулы разделиться, чтобы воспользоваться преимуществами системы, перераспределить прибыль за счет трансфертного ценообразования и перенаправить инвестиции, а не увеличивать их», — отмечается в докладе МВФ.

Приоритеты Киева

Удивительно, что при бедовом экономическом положении почти половина бюджетных расходов (около 600 миллиардов гривен из 1,3 триллиона) идет на погашение внешних долгов страны, что никаким образом не уменьшает полную экономическую зависимость от Запада. Диалогов о реструктуризации долгов руководство Украины не ведет, а ведь освободившиеся деньги можно было бы направить в помощь предприятиям.

В украинском Международном центре перспективных исследований катастрофическую ситуацию связывают со снижением роли государственного регулирования в экономике — правительство практически полностью отдало рынок на откуп бизнесу.

«Экономика, с одной стороны, должна быть саморегулирующейся системой, но государство в критические моменты должно вмешиваться в ситуацию. Я не могу сказать, что сейчас у нас что-то слишком уж критично, но мы планомерно идем к точке невозврата, после которой мы можем потом просто не всплыть. Правительство просто умыло руки и наблюдает, как бизнес барахтается», — рассказал специалист центра Егор Киян в комментарии «Апострофу».

Хаос в политике и разрыв с Россией

Безусловно, на экономику влияют политические события. С 2014 года страна идет по абсолютно хаотическому и нерациональному курсу, переориентируясь с экономического союза с Россией на «благотворительность» США и Евросоюза. Между украинскими регионами при этом нет единства, многие субъекты не подчиняются федеральному центру, объясняет декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.

«Экономика деградирует вследствие того, что рвутся хозяйственные связи как с Россией, так и внутри Украины. Это внутренняя дезинтеграция — регионы Украины очень разные, и фактически между ними сейчас нет ни политического, ни экономического единства. Каждый играет как может в такой ситуации, многие регионы игнорируют центральное руководство и коллег», — рассказал Шатилов в комментарии «Политике Сегодня».

Проблемы на Украине связаны и с курсом национальной валюты, и с социально-экономическим положением граждан. Сказалась пандемия, а Запад не готов давать деньги, на что очень рассчитывал Киев, отмечает Шатилов.

«Украина — черная дыра, в которую сколько не вкладывай, все растащит элита. Не знаю, насколько совершится полный обвал экономики, но то, что Украина в ближайшие годы не выйдет из кризиса — это следствие отсутствия авторитетной власти, следствие отсутствия прозрачных правил политической, экономической игры и следствие внутренней раздробленности. И, конечно же, того, что Запад не готов вкладываться в украинский проект», — заключил ученый.

Вот уже шесть лет МВФ остается мощным рычагом ЕС и США для управления Украиной: через него диктуются условия, по которым государство должно выстраивать и внутреннюю, и внешнюю политику. Пространства для автономности и маневра остается мало: либо игра по правилам МВФ, либо отсутствие траншей и дыры в бюджете.