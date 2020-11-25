Пашинян подтвердил приверженность прежней позиции Армении по статусу НКР

Армения не изменила позицию по статусу Нагорного Карабаха. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян во время интервью.

Армения не изменила позицию по статусу Нагорного Карабаха. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян во время интервью.

Пашинян обратил внимание на содержание трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху. Он отметил, что в документе ничего не говорится о статусе региона.

"Вы знаете позицию Армении по статусу Нагорного Карабаха, и наша позиция, конечно же, не изменилась", — сказал премьер в интервью агентству ТАСС.

Россия, Армения и Азербайджан заключили соглашение о полной остановке боевых действий в Нагорном Карабахе. Оно вступило в силу 10 ноября.