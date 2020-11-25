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9:35   25 Ноября 2020
Армия

Пашинян подтвердил приверженность прежней позиции Армении по статусу НКР

Пашинян подтвердил приверженность прежней позиции Армении по статусу НКР

Армения не изменила позицию по статусу Нагорного Карабаха. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян во время интервью.

Пашинян обратил внимание на содержание трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху. Он отметил, что в документе ничего не говорится о статусе региона.

"Вы знаете позицию Армении по статусу Нагорного Карабаха, и наша позиция, конечно же, не изменилась", — сказал премьер в интервью агентству ТАСС.

Россия, Армения и Азербайджан заключили соглашение о полной остановке боевых действий в Нагорном Карабахе. Оно вступило в силу 10 ноября.

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#армения #нагорный карабах #никол пашинян

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