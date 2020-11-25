Не стало легендарной российской актрисы Светланы Обидиной. Она скончалась 18 ноября в Петербурге.

Не стало легендарной российской актрисы Светланы Обидиной. Она скончалась 18 ноября в Петербурге.

Знаменитая актриса советского и российского театра и кино Светлана Обидина ушла на 46-м году жизни в Санкт-Петербурге. Печальной вестью 25 ноября в своем Facebook-аккаунте поделился режиссер Алексей Герман.

"Ужас. Недавно о ней (Обидиной — Прим.ред) вспоминал. Вечная память", — признался сценарист.

Причина смерти телезвезды пока не раскрывается. Дата и место прощания со Светланой станет известна позже.

Обидина родилась в 1975 году в Ленинграде. Она как играла как в кино, так и в театре. Наибольшую известность актрисе принес сериал "Улицы разбитых фонарей". Также она участвовала в таких известных проектах, как "Мажор-3", "Довлатов" и "Остров".