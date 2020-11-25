9:19 25 Ноября 2020Общество
Александр Ширвиндт экстренно госпитализирован с COVID-19
Художественный руководитель Московского театра сатиры, советский артист и педагог Александр Ширвиндт находится в одной из столичных больниц.
Художественный руководитель Московского театра сатиры, советский артист и педагог Александр Ширвиндт находится в одной из столичных больниц.
У 86-летнего артиста и театрального деятеля подтвержден коронавирус. Как сообщили СМИ, Ширвиндта и его супругу Наталью Белоусову госпитализировали в ночь на 25 ноября. По предварительной информации, актер находится в тяжелом состоянии.
Ширвиндту тяжело дышать, в ближайшее время актер останется в больнице под присмотром медиков. Звезда советской комедии "Ирония судьбы, или С легким паром", несмотря на почтенный возраст, до госпитализации активно работал. В прошлом году он поставил спектакль "Хотим сыграть Мольера" и выходил на сцену в качестве актера в спектакле "Где мы?" Родиона Овчинникова.