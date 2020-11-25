Одесситка поссорилась с пассажиркой трамвая из-за русского языка

Пассажиры трамвая в Одессе устроили скандал из-за женщины, которая говорила на русском языке. Ссору затеяла пенсионерка.

Пассажиры трамвая в Одессе устроили скандал из-за женщины, которая говорила на русском языке. Ссору затеяла пенсионерка.

Местная жительница вела разговор на русском. Одна из попутчиц в резкой форме обратилась к ней, потребовав перейти на украинский язык. Та отказалась, и зачинщица конфликта начала оскорблять женщину, даже пожелав ей смерти.

Другие пассажиры вступились за русскоговорящую попутчицу, и попросили водителя высадить скандалистку. Чем ссора закончилась, неизвестно. Видео из трамвая опубликовали очевидцы в одном из Telegram-каналов.

Ранее телеканал "360" писал, что Украине предрекли неизбежную экономическую катастрофу.