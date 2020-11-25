"Трезвая Россия" предложила запретить продажу алкоголя 1 и 2 января

Продажу алкоголя 1 и 2 января 2021 года в России могут запретить, чтобы снизить нагрузку на медиков в период пандемии коронавируса.

Продажу алкоголя 1 и 2 января 2021 года в России могут запретить, чтобы снизить нагрузку на медиков в период пандемии коронавируса.

В новогодние праздники возрастает количество случаев алкогольных отравлений и обращений в скорую. В условиях пандемии медики испытывают большую нагрузку, поэтому нужно не допустить усугубления ситуации, пояснил автор инициативы, глава федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев.

Предложение направлено на рассмотрение в Минпромторг РФ. Если оно будет принято, то продажа алкоголя на территории страны будет ограничена в первые дни нового года, сообщает RT.