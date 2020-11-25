Врач объяснил причины неспадающего роста числа заболевших COVID-19

Выходу на статистическое плато по числу заболевших коронавирусом мешают граждане, которые не соблюдают меры против распространения COVID-19.

Выходу на статистическое плато по числу заболевших коронавирусом мешают граждане, которые не соблюдают меры против распространения COVID-19.

Врач-инфекционист Георгий Викулов сообщил, что основная причина в людях, которые не носят маски и перчатки, а также не соблюдают социальную дистанцию.

Просветительскую работу необходимо проводить с нарушителями, заявил он в беседе с радио Sputnik. Если это не сработает, то стоит увеличить размеры штрафов. Необходимо доступным языком объяснить, для чего нужны меры против распространения коронавируса.

Врач призвал требовать при входе в ТЦ и метрополитен маски. Если же люди идут без них, то не пропускать в общественные места.