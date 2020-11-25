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8:28   25 Ноября 2020
Общество

Врач объяснил причины неспадающего роста числа заболевших COVID-19

Врач объяснил причины неспадающего роста числа заболевших COVID-19

Выходу на статистическое плато по числу заболевших коронавирусом мешают граждане, которые не соблюдают меры против распространения COVID-19.

Врач-инфекционист Георгий Викулов сообщил, что основная причина в людях, которые не носят маски и перчатки, а также не соблюдают социальную дистанцию.

Просветительскую работу необходимо проводить с нарушителями, заявил он в беседе с радио Sputnik. Если это не сработает, то стоит увеличить размеры штрафов. Необходимо доступным языком объяснить, для чего нужны меры против распространения коронавируса.

Врач призвал требовать при входе в ТЦ и метрополитен маски. Если же люди идут без них, то не пропускать в общественные места.

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#плато #коронавирус #COVID-19

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