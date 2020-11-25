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8:08   25 Ноября 2020
Экономика

Немецкий экономист назвал главные преимущества российских банков

Немецкий экономист назвал главные преимущества российских банков

Российский банковский сектор, по мнению управляющего активами Герхарда Массенбауэра, стабильнее и безопаснее американского или европейского.

Россия, по сообщению немецкого издания Focus, имеет такой же фонд благосостояния, как Норвегия, плюс достойные позиции из-за низкой долговой нагрузки.

Сегодня выгоднее всего, по мнению Массенбауэра, вкладывать в российские компании. Этому способствуют стабильные промышленные предприятия, низкие цены сырья и выгодный курс рубля.

Говоря о конкретике, эксперт посоветовал отдать предпочтение "Газпрому".

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#россия #банки #инвестиции

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