Forbes назвал ракеты США в Румынии "сюрпризом" для России в Крыму

Ракетные стрельбы в Румынии с использованием реактивных систем залпового огня HIMARS являются "серьезным посланием" и "сюрпризом" для группировки российских сил в регионе.

Ракетные стрельбы в Румынии с использованием реактивных систем залпового огня HIMARS являются "серьезным посланием" и "сюрпризом" для группировки российских сил в регионе.

Авторы статьи отметили, что американским войскам якобы удалось за считанные часы перебросить и развернуть на румынской территории две боевые машины всего "в 250 милях от побережья Крыма". Об этом в своем материале пишет Forbes.

После этого несколько ракет отправились в сторону Черного моря, а установки вернулись на базу в Германии.

"Американская армия в Европе восстановила свою дальнобойную огневую мощь, и США хотят, чтобы русские об этом знали", — пишут авторы.

Что касается самих РСЗО HIMARS, то присутствие их в Румынии является "серьезной и непредсказуемой угрозой" для ВС РФ в регионе, утверждается в статье.