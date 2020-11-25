Вдова Джигарханяна рассказала о жизни с режиссером в каморке

Вдова Армена Джигарханяна Татьяна Власова поделилась воспоминаниями о совместной жизни с артистом, которая начиналась в каморке.

Вдова Армена Джигарханяна Татьяна Власова поделилась воспоминаниями о совместной жизни с артистом, которая начиналась в каморке.

Жена актера стала для него верным другом, об этом она рассказала в беседе с ФАН. Супруги познакомились, когда Власова состоялась в отношениях с Александром Григоряном и у них был сын Степан, однако семье было суждено распасться, не выдержав натиска Джигарханяна.

" Я увидела вот этого потрясающего человека в Ереване и попала в его беспощадный плен. Армен стал моим мужем на всю оставшуюся жизнь", — вспоминает вдова.

В Москве в 1967 году началась совместная жизнь только что поженившихся "молодых, худых и влюбленных" актеров. Джигарханян начал выстраивать карьеру на московской театральной сцене. По словам Власовой, им все было нипочем: ни маленькая каморка, где они поселились, ни возникшие трудности с работой.

Женщина всячески помогала и поддерживала талантливого мужа. Жертвой она себя не ощущала, так как знала, что могла бы заниматься карьерой, но недостаточно хотела этого. Власова жила счастливо, оказывая помощь в великих делах любимому человеку.

На вопрос, какие черты ее всегда больше всего привлекали в Джигарханяне, Власова отметила, что он был человеком с удивительной харизмой.

Вторую часть интервью ФАН опубликует позже. Она будет посвящена жизни Власовой в США и последним дням, которые она провела рядом с Джигарханяном перед его уходом из жизни.