Руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик рассказал, как США, ООН и боевики запрещенных группировок выживают сирийцев.

Руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик рассказал, как США, ООН и боевики запрещенных группировок выживают сирийцев.

Правительство Сирии заявляет о нехватке продовольствия. Курдские боевики из числа "Сирийских демократических сил" и террористы запрещенной в России группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" во многих городах грабят мирное население, изымая зерно и муку. Таким образом боевики незаконных вооруженных группировок наживаются на торговле и экспроприации.

Вместе с этим гуманитарную ситуацию усугубляют США, которые продолжают накладывать санкции. Страну лишили поставок важных товаров и ресурсов. Дамаск испытывает дефицит важных товаров и ресурсов, необходимых для продолжения войны с терроризмом и работы сирийской экономики. Подробнее об этом можно узнать в большом материале Федерального агентства новостей.