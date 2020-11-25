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5:58   25 Ноября 2020
Общество

Перечень грубых ошибок в экзамене на водительские права могут сократить

Перечень грубых ошибок в экзамене на водительские права могут сократить

Перечень ошибок, по которым может быть остановлен экзамен на водительские права, может сократиться с 17 до 15. С такой инициативой выступило МВД России.

Сейчас регламент содержит ошибки экзаменуемых, которые делятся на грубые, средние и мелкие. Если кандидат на получение водительских прав совершает грубое нарушение, то экзамен прерывается.

В новом регламенте предполагается, что теперь грубых нарушений будет 15. В ошибки добавят использование средства связи при вождении, а также непристегнутый ремень безопасности. Изменения планируется ввести с 1 апреля следующего года.

Чтобы сдать экзамен, кандидату нужно будет продемонстрировать навыки вождения, набрав менее пяти штрафных баллов, сообщает РИА Новости.

Россиянам ранее рассказали, кому нужно переоформить водительские права и внести в них надписи на английском и французском языках, передает телеканал "360".

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