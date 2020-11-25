Лавров: РФ готова возобновить сотрудничество с Ливией по всем направлениям

Российские власти заинтересованы в возобновлении сотрудничества с Ливией сразу по всем направлениям, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Российские власти заинтересованы в возобновлении сотрудничества с Ливией сразу по всем направлениям, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства в ходе личной встречи со спикером ливийской палаты представителей Агилой Салехом отметил, что Россия готова возобновить совместные проекты, как только североафриканское государство вернется к постконфликтной жизни. Это касается как сферы энергетики, так и транспортной инфраструктуры и инвестиций.

Лавров напомнил, что сегодня можно заметить успехи перезапуска политического процесса в Ливии, который только набирает темп. Это стало возможным благодаря продолжительному сроку сохранения режима прекращения огня, действующего после встречи Салеха с главой Правительства национального согласия Файезом Сарраджем в августе этого года.

Напомним, в начале сентября Салех выступил с обращением к народу Ливии, в котором анонсировал создание единой власти, необходимой для введения государства в режим полного прекращения огня.