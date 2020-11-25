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4:43   25 Ноября 2020
Армия

Системы ПВО Сирии отразили удар ВВС Израиля в небе над Дамаском

Системы ПВО Сирии отразили удар ВВС Израиля в небе над Дамаском

Боевые самолеты ВВС Израиля во вторник вечером нанесли удар к югу от сирийской провинции Дамаск, сообщают СМИ.

Как информирует сирийская армия, в 23:50 вражеские самолеты Израиля со стороны Голанских высот запустили ракеты в направлении Манэе, расположенном к югу от провинции Эль-Кунейтра. Системы ПВО Сирии отразили атаку, сбив большую часть целей. Израиль ракетным ударом нанес лишь материальный ущерб.

Со времени провозглашения независимости Израиля в 1948 году, Сирия и Израиль находятся в состоянии войны. Голанские высоты одна из причин территориального раздора.

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#сирия #армия #израиль #военные материалы

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