Системы ПВО Сирии отразили удар ВВС Израиля в небе над Дамаском

Боевые самолеты ВВС Израиля во вторник вечером нанесли удар к югу от сирийской провинции Дамаск, сообщают СМИ.

Боевые самолеты ВВС Израиля во вторник вечером нанесли удар к югу от сирийской провинции Дамаск, сообщают СМИ.

Как информирует сирийская армия, в 23:50 вражеские самолеты Израиля со стороны Голанских высот запустили ракеты в направлении Манэе, расположенном к югу от провинции Эль-Кунейтра. Системы ПВО Сирии отразили атаку, сбив большую часть целей. Израиль ракетным ударом нанес лишь материальный ущерб.

Со времени провозглашения независимости Израиля в 1948 году, Сирия и Израиль находятся в состоянии войны. Голанские высоты одна из причин территориального раздора.