Американская академия искусств объявила номинантов на Grammy

Объявлен список номинантов 63-й музыкальной премии Grammy.

Сразу несколько исполнителей номинированы на престижную премию в номинации "Запись года". Среди них трек рэпера DaBaby "Rockstar", песня Everything I Wanted от Билли Айлиш и композиция Black Parade от Бейонсе.

Кроме них за награду будут бороться Doja Cat с треком Say So, Дуа Липа с песней Don"t Start Now и Megan Thee Stallio с хитом Savage.

"Грэмми" по праву считается одной из самых престижных премий мира. Вручают ее ежегодно в 84 категориях. Очередная, 63-я по счету, церемония пройдет 31 января следующего года.