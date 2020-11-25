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3:58   25 Ноября 2020
Общество

Американская академия искусств объявила номинантов на Grammy

Американская академия искусств объявила номинантов на Grammy

Объявлен список номинантов 63-й музыкальной премии Grammy.

Сразу несколько исполнителей номинированы на престижную премию в номинации "Запись года". Среди них трек рэпера DaBaby "Rockstar", песня Everything I Wanted от Билли Айлиш и композиция Black Parade от Бейонсе.

Кроме них за награду будут бороться Doja Cat с треком Say So, Дуа Липа с песней Don"t Start Now и Megan Thee Stallio с хитом Savage.

"Грэмми" по праву считается одной из самых престижных премий мира. Вручают ее ежегодно в 84 категориях. Очередная, 63-я по счету, церемония пройдет 31 января следующего года.

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