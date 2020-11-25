3:58 25 Ноября 2020Общество
Американская академия искусств объявила номинантов на Grammy
Объявлен список номинантов 63-й музыкальной премии Grammy.
Объявлен список номинантов 63-й музыкальной премии Grammy.
Сразу несколько исполнителей номинированы на престижную премию в номинации "Запись года". Среди них трек рэпера DaBaby "Rockstar", песня Everything I Wanted от Билли Айлиш и композиция Black Parade от Бейонсе.
Кроме них за награду будут бороться Doja Cat с треком Say So, Дуа Липа с песней Don"t Start Now и Megan Thee Stallio с хитом Savage.
"Грэмми" по праву считается одной из самых престижных премий мира. Вручают ее ежегодно в 84 категориях. Очередная, 63-я по счету, церемония пройдет 31 января следующего года.