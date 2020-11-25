Франция не планирует отменять карантин по COVID-19 до середины декабря

Отмена карантина во Франции будет зависеть от ситуации с коронавирусом в стране. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил во вторник в ходе телеобращения к нации.

Отмена карантина во Франции будет зависеть от ситуации с коронавирусом в стране. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил во вторник в ходе телеобращения к нации.

Французский лидер сообщил, что ограничительные меры будут действовать минимум до 15 декабря. Однако отмена карантина возможна преждевременно, если число ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом "будет ниже 5 тысяч".

В то же время он сообщил, что с отменой карантина будет введен комендантский час с 21:00 до 07:00. Людям разрешат свободно перемещаться по стране без специального разрешения, в том числе между различными регионами. Под запретом массовые мероприятия, также остаются закрытыми бары, рестораны.