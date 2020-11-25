Сатановский «перевел на русский» предложение Богдана по Минским соглашениям

Киев так часто «кидал москалей» с исполнением Минских соглашений, что больше уже не может продолжать в том же духе, так как это уже выставляет его в плохом свете перед европейцами. Поэтому России предлагают эти соглашения просто переписать.

Киев так часто «кидал москалей» с исполнением Минских соглашений, что больше уже не может продолжать в том же духе, так как это уже выставляет его в плохом свете перед европейцами. Поэтому России предлагают эти соглашения просто переписать.

Так в «переводе на простой русский» звучит ультиматум, который в недавнем интервью российской телеведущей Ксении Собчак попытался выдвинуть бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан. «Перевод» в личном Telegram-канале приводит известный российский политолог, ученый-востоковед Евгений Сатановский.

При этом Сатановский подчеркивает, что с предложением переподписать Минские соглашения к российским властям обращается бывший глава аппарата Зеленского, а в настоящее время ни за что не отвечающий человек, который, впрочем, и в прошлом мало за что отвечал.

Напомним, ранее Андрей Богдан признал в интервью, что Украина не только не выполнила самих Минских соглашений, подписанных в 2016 году с целью остановить войну в Донбассе, но и не исполнила договоренностей, которые были подписаны позже с целью реализации Минских соглашений.

«То, что я вижу: мне кажется, что мы его (президента России Владимира Путина. — Ред.) как-то жестко кинули», — отметил экс-глава Офиса президента Украины.

Комментируя это заявление Богдана, Евгений Сатановский заявил, что смотреть на то, как Украина ведет свою внешнюю политику и интересно, и удивительно.

Сейчас, пишет эксперт, в ситуации с Минскими соглашениями только президент Украины Владимир Зеленский выглядит «дурак дураком», но украинская сторона хочет, чтобы к нему присоединился и российский лидер.

«Переводя на простой русский язык: «Мы вас, москали, так часто с этими самыми Минскими соглашениями кидали, что больше не можем. Перед Европой плохо выглядеть будем, а они нам деньги дают. Так что давайте их вообще переподпишем. Этим вы, москали клятые, всем докажете, какие вы сильные»», — переводит Сатановский.

При чем украинская сторона, по словам политолога, понимает, что надо быть полным идиотом, чтобы согласиться на подобное предложение. Поэтому она и подает эту идею в такой странной форме.

В заключение Сатановский отмечает, что, если уж Украина так хочет пересмотреть подписанные соглашения, Россия могла бы пойти ей в этом навстречу. Только переподписать следует не Минские соглашения, а Беловежские, по которым в декабре 1991 года распался Советский Союз.