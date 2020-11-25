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4:00   25 Ноября 2020
Ближнее зарубежье

Сатановский «перевел на русский» предложение Богдана по Минским соглашениям

Сатановский «перевел на русский» предложение Богдана по Минским соглашениям

Киев так часто «кидал москалей» с исполнением Минских соглашений, что больше уже не может продолжать в том же духе, так как это уже выставляет его в плохом свете перед европейцами. Поэтому России предлагают эти соглашения просто переписать.

Так в «переводе на простой русский» звучит ультиматум, который в недавнем интервью российской телеведущей Ксении Собчак попытался выдвинуть бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан. «Перевод» в личном Telegram-канале приводит известный российский политолог, ученый-востоковед Евгений Сатановский.

При этом Сатановский подчеркивает, что с предложением переподписать Минские соглашения к российским властям обращается бывший глава аппарата Зеленского, а в настоящее время ни за что не отвечающий человек, который, впрочем, и в прошлом мало за что отвечал.

Сатановский «перевел на русский» предложение Богдана по Минским соглашениям

Напомним, ранее Андрей Богдан признал в интервью, что Украина не только не выполнила самих Минских соглашений, подписанных в 2016 году с целью остановить войну в Донбассе, но и не исполнила договоренностей, которые были подписаны позже с целью реализации Минских соглашений.

«То, что я вижу: мне кажется, что мы его (президента России Владимира Путина. — Ред.) как-то жестко кинули», — отметил экс-глава Офиса президента Украины.

Комментируя это заявление Богдана, Евгений Сатановский заявил, что смотреть на то, как Украина ведет свою внешнюю политику и интересно, и удивительно.

Сейчас, пишет эксперт, в ситуации с Минскими соглашениями только президент Украины Владимир Зеленский выглядит «дурак дураком», но украинская сторона хочет, чтобы к нему присоединился и российский лидер.

«Переводя на простой русский язык: «Мы вас, москали, так часто с этими самыми Минскими соглашениями кидали, что больше не можем. Перед Европой плохо выглядеть будем, а они нам деньги дают. Так что давайте их вообще переподпишем. Этим вы, москали клятые, всем докажете, какие вы сильные»», — переводит Сатановский.

Сатановский «перевел на русский» предложение Богдана по Минским соглашениям

При чем украинская сторона, по словам политолога, понимает, что надо быть полным идиотом, чтобы согласиться на подобное предложение. Поэтому она и подает эту идею в такой странной форме.

В заключение Сатановский отмечает, что, если уж Украина так хочет пересмотреть подписанные соглашения, Россия могла бы пойти ей в этом навстречу. Только переподписать следует не Минские соглашения, а Беловежские, по которым в декабре 1991 года распался Советский Союз.

Сатановский «перевел на русский» предложение Богдана по Минским соглашениям

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