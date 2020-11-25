Азербайджанские военные взяли под контроль Кельбаджарский район

Армия Азербайджана вошла в оставленный Арменией Кельбаджарский район Нагорного Карабаха.

Армия Азербайджана вошла в оставленный Арменией Кельбаджарский район Нагорного Карабаха.

Министерство обороны республики информирует, что согласно подписанному президентами России, Азербайджана и премьером Армении соглашению, подразделения Баку 25 ноября вошли Кельбаджарский район.

Чтобы обеспечить продвижение подразделений, были проведены инженерные работы. Проводится разминирование горных дорог по маршруту движения азербайджанских войск.

Кельбаджарский район во времена СССР входил в состав Азербайджана. Согласно переписи 1989 года, 99,5% населения составляли азербайджанцы. В апреле 1993 года во время боевых действий он перешел под контроль Нагорно-Карабахской Республики.

Посреднические усилия России позволили стабилизировать ситуацию в Нагорном Карабахе. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, передает телеканал "360".