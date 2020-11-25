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2:24   25 Ноября 2020
Политика

Цеков назвал возмутительными новые санкции США против компаний из РФ

Цеков назвал возмутительными новые санкции США против компаний из РФ

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал нововведенные санкции в отношении трех компаний из России.

Власти США считают, что российские компании якобы нарушают американское законодательство о нераспространении оружия массового уничтожения

"США вошли во вкус и уже не могут остановиться. Они, наверное, уже действуют по принципу: ни одного месяца без каких-либо санкций в отношении компаний, предприятий или физических лиц в России. Конечно, все это возмутительно. Конечно, это не способствует стабильности в мировом сообществе. Это также не способствует развитию экономики и подрывает доверие к самим США", — выразил мнение сенатор в беседе с RT.

Однако при любом варианте развития событий стоит вспоминать русскую пословицу "нет худа без добра". Цеков пояснил, что даже в условиях ограничительных мер со стороны США, Россия всегда находила способы производить недоступные компоненты, а также находить иные рынки для сбыта продукции. Конец подобной политике Вашингтона придет, когда в Белом доме осознают, что все это не имеет ни малейшей перспективы, а сама политика "смешно выглядит в глазах многих других стран мира".

Телеканал "360" отмечает, что о санкциях против трех российских компаний сообщили в Госдепартаменте США. Под ограничения попали КБП имени Шипунова в Туле, НПО машиностроения и ОАО "Кумертауское авиационное производственное предприятие".

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