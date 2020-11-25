Цеков назвал возмутительными новые санкции США против компаний из РФ

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал нововведенные санкции в отношении трех компаний из России.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал нововведенные санкции в отношении трех компаний из России.

Власти США считают, что российские компании якобы нарушают американское законодательство о нераспространении оружия массового уничтожения

"США вошли во вкус и уже не могут остановиться. Они, наверное, уже действуют по принципу: ни одного месяца без каких-либо санкций в отношении компаний, предприятий или физических лиц в России. Конечно, все это возмутительно. Конечно, это не способствует стабильности в мировом сообществе. Это также не способствует развитию экономики и подрывает доверие к самим США", — выразил мнение сенатор в беседе с RT.

Однако при любом варианте развития событий стоит вспоминать русскую пословицу "нет худа без добра". Цеков пояснил, что даже в условиях ограничительных мер со стороны США, Россия всегда находила способы производить недоступные компоненты, а также находить иные рынки для сбыта продукции. Конец подобной политике Вашингтона придет, когда в Белом доме осознают, что все это не имеет ни малейшей перспективы, а сама политика "смешно выглядит в глазах многих других стран мира".

Телеканал "360" отмечает, что о санкциях против трех российских компаний сообщили в Госдепартаменте США. Под ограничения попали КБП имени Шипунова в Туле, НПО машиностроения и ОАО "Кумертауское авиационное производственное предприятие".