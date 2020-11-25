Пушков считает справедливой ту цену, которую Латвия платит за русофобию

Латвия, столкнувшись с катастрофичным сокращением транзитного грузопотока через свои порты, напоролась именно на то, за что так долго и упорно боролась.

Латвия, столкнувшись с катастрофичным сокращением транзитного грузопотока через свои порты, напоролась именно на то, за что так долго и упорно боролась.

Такое мнение в личном Telegram-канале выразил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя обращение Министерства сообщения Латвии к российским властям с просьбой остановить сокращение транзитного грузопотока, и скандал, который разразился из-за этого в прибалтийской республике.

Еще совсем недавно, напоминает Пушков, посол Латвии в Москве заверял, что ситуация с загрузкой мощностей Рижского морского порта и железных дорог Латвии, несмотря на сокращение российского транзитного грузопотока, обстоят «совсем не плохо, а даже хорошо».

Латвийский посол даже написал по этому поводу письмо на телеканал ТВЦ, где выходит аналитическая передача Пушкова «Постскриптум», раскритиковав ее за «сгущение фактов». Однако теперь, подчеркивает сенатор, выясняется, что его оценка ситуации с загрузкой Латвийских транспортных узлов, гораздо ближе к истине.

«В Латвии скандал – Министерство сообщения страны обратилось к Москве с просьбой остановить падение транзитного грузопотока через эту прибалтийскую республику», — цитирует Пушков сообщение газеты «Взгляд» по этому поводу.

При этом бывший президент Латвии призывает нынешние власти республики не умолять и не унижаться перед Москвой, а глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич считает, что стране нужно придерживаться по отношению к России «принципа двух подходов». Этот принцип, по словам министра, выражается в сохранении в целом антироссийской риторики государства, но при этом позволяет при необходимости делать попытки наладить сотрудничество с Москвой.

Комментируя возникшие по этому поводу в Латвии разногласия, председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков напомнил, что Латвия настойчиво, упорно и демонстративно рвала с Россией все связи, и с упоением нападала на Москву на всех возможных площадках, в том числе в ПАСЕ и ОБСЕ. Кроме того, власти Латвии увлеченно подключались к любой затее Запада, направленной на ухудшение отношений с Москвой. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Россия в конце концов переориентировала свои грузопотоки в отечественные порты, лишив недружественных соседей возможности зарабатывать на транзите.

«Россия должна была на это отреагировать и начала реагировать задолго до украинского кризиса. На что рассчитывали в Риге — непонятно. Полагаю, просто не думали о последствиях своей политики и риторики. И получили то, что не могли не получить», — подчеркнул Пушков.

Напомним, ранее СМИ приводили статистические данные о сокращении грузооборота через порты стран Балтии в 2020 году. В частности, сообщалось, что грузопоток через порты Латвии за первые девять месяцев 2020 года оказался почти на 30% меньше, чем за период с января по октябрь 2019 года.